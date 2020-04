FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr - Nachtrag

Feuerwehr Hünxe

Bereits am Abend des 22. April 2020 um 21:10 Uhr wurde die Einheit Hünxe unter dem Stichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den selbigen Ortsteil alarmiert. Da es, wie sich bei der Erkundung herausstellte, einen offenen Zugang in die Wohnung gab, betreute die Feuerwehr die betroffene Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Einsatz endete für die Kräfte der Einheit Hünxe um 21:30 Uhr.

