FW Hünxe: 3 Einsätze für die Feuerwehr in Hünxe

Hünxe

Am gestrigen Abend, am 15. April 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hünxe innerhalb von wenigen Stunden zu 2 Einsätzen alarmiert.

Zuerst wurde die Einheit Bruckhausen, um 19:55 Uhr, in den Goetheweg im selbigen Ortsteil alarmiert. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr für eine Türöffnung alarmieren lassen. Der Einsatz endete für die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Hünxe um 20:18 Uhr.

Wenige Stunden später, um 22:43 Uhr, wurde die Einheit Drevenack, zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck auf die Marienthaler Straße in den Ortsteil Weselerwald der Gemeinde Schermbeck alarmiert. Ein dort brennendes Fahrzeug wurde in Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren, unter Atemschutz, gelöscht. Der Einsatz endete für die Einheit Drevenack, nach Beendigung der Maßnahmen, um 00:45 Uhr.

Heute, am 16. April 2020 um 15:35 Uhr, wurden die Einheiten Bruckhausen und Hünxe in den Ortsteil Bruckhausen unter dem Stichwort "Person in Wasser" alarmiert. Während der Erkundung, in Zusammenarbeit mit der Polizei, konnte die Person an Land angetroffen werden. Weitere Maßnahmen wurden durch die Feuerwehr Hünxe nicht ergriffen, so dass der Einsatz für die Feuerwehr um 16:00 Uhr endete.

