Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Corona - Durch heutige Distanz morgen am längeren Hebel sitzen gilt auch bei den Feuerwehren

Hünxe (ots)

Die aktuelle Lage hat auch umfangreiche Auswirkungen auf die Feuerwehren der Kommunen Dinslaken, Voerde und Hünxe. Hierzu sind intern eine Vielzahl an Vorkehrungen getroffen worden, damit der Dienstbetrieb/Einsatzbereitschaft weiterhin aufrecht gehalten wird, um den Bürgerinnen und Bürgern auch trotz der widrigen Umstände 24 Stunden am Tag helfen zu können. Aufgrund dessen wurden bei den ehrenamtlichen Einheiten der drei Feuerwehren die Übungsdienste sowie weitere dienstliche Veranstaltungen ausgesetzt. Alle Lehrgänge, die die Mitglieder der Feuerwehren auf Landes-, Kreis- und Gemeindeebene besuchen würden, sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Nur noch für zwingend notwendige dienstliche Erfordernisse kommen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren zusammen. Selbst beim Einsatz soll eine Trennung der einzelnen Einheiten beachtet werden, um den Grundsatz "Abstand halten" zu bewahren.

Die Feuer- und Rettungswache Dinslaken hatte bereits ab dem 03.03.20 ein generelles Zutrittsverbot verhängt. Aktuell wird räumlich und organisatorisch sichergestellt, dass die verschiedenen Dienstgruppen keinen schichtübergreifenden Kontakt haben. Auch die Bereiche Feuerwehr/Rettungsdienst werden soweit möglich separat geführt. Sämtliche Praktika und die Besuche der Kindergärten mussten auch schon vor Wochen eingestellt, sowie der GirlsDay für den 26.03. abgesagt werden. Natürlich werden wir jeden einzelnen Termin nachholen, sobald es die Lage wieder ermöglicht.

Wie im gesamten Land machen die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte der drei Feuerwehren alles in ihrer Macht liegende, um die ständige Einsatzbereitschaft aufrechtzuhalten.

Wir schließen uns dem Appell der Krankenhäuser, Rettungsdienste und Feuerwehrwehren im Lande an: "Bleiben Sie für uns daheim, damit wir weiterhin für Sie bleiben können". In diesem Bezug wird explizit gebeten, diese Bemühungen zu unterstützen, indem Menschenansammlungen vermieden werden. Dadurch kann jeder Einzelne einfach helfen, eine schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, um die Ressourcen unseres Gesundheitswesens zu schonen.

Wie im sonstigen Alltag auch, werden die Feuerwehren Dinslaken, Voerde und Hünxe sich in der nun vor uns liegenden Zeit gegenseitig unterstützen. Dieses wird unbürokratisch in allen Bereichen erfolgen soweit es in irgendeiner Form notwendig ist.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell