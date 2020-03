FW Hünxe: Tierrettung

Feuerwehr Hünxe

Hünxe

Am frühen Abend des 16. März 2020 um 17:57 Uhr wurde die Einheit Drevenack zu einer Tierrettung auf den Wachtenbrinker Weg im selbigen Ortsteil alarmiert. Ein Pferd war in einen Bewässerungsgraben geraten und konnte sich aus diesem nicht aus eigener Kraft befreien. In Zusammenarbeit mit einem dazu gerufenen Tierarzt, den Tierbesitzern und der Feuerwehr konnte das Pferd zügig aus seiner Lage befreit werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr, nach Beendigung der Maßnahmen, um 18:40 Uhr.

