Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am frühen Abend des 15. März 2020 um 17:58 Uhr wurde die Einheit Drevenack in den selbigen Ortsteil unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" alarmiert. Als die Kräfte der Feuerwehr in der Tulpenstraße eintrafen war die Wohnungstür bereits geöffnet worden. Die Einsatzstelle konnte an den kurze Zeit später eintreffenden Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz endete für die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Hünxe um 18:40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell