FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Am Morgen des 13. März 2020 um 08:59 Uhr wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack zu einem Einsatz in den Ortsteil Hünxe alarmiert. Bei Arbeiten an einer Baumaschine wurde ein Arbeiter mit einer Extremität eingeklemmt. Dieser wurde, nach Sicherungsmaßnahmen an der Maschine, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst befreit. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete für die alarmierten Kräfte um 10:00 Uhr.

