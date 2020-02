Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Nachtrag

Am Nachmittag des 20. Februar 2020, um 16:19 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen in den Albertus-Magnus-Weg im selbigen Ortsteil unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" alarmiert. Da der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst die Wohnungstür schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr geöffnet hatte, rückte die alarmierte Einheit, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, wieder ein. Der Einsatz endete um 16:52 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell