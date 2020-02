Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr.

Hünxe (ots)

Am Morgen des 18. Februar 2020 um 10:18 Uhr wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack auf die "Klever Straße" im Ortsteil Hünxe alarmiert. In einem Wohnhaus hatte ein CO Melder ausgelöst. Unter Atemschutz und mit einem Gasmessgerät erkundete die Feuerwehr das Gebäude und stellte erhöhte CO Werte fest. Die Heizung wurde durch die Feuerwehr abgeschaltet und das Gebäude mit einem Überdrucklüfter belüftet. Ein nachgeforderter Schornsteinfeger kontrollierte im Anschluss den Schornstein. Zwei Bewohner des Hauses wurden an den Rettungsdienst übergeben und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete für die Kräfte der Feuerwehr um 11:43 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell