FW Hünxe: Sturmeinsatz für die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Am Abend des 16. Februar 2020 um 20:38 Uhr wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" in den "Brömmenkamp" Ecke "Kleiner Feldweg" im selbigen Ortsteil alarmiert. Ein auf der Straße liegender Baum wurde durch die Feuerwehrleute mittels Kettensäge beseitigt. Während der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, das ein weiterer Baum bereits am Stamm angebrochen war und drohte umzustürzen. Dieser wurde zur Gefahrenabwehr ebenfalls beseitigt. Der Einsatz endete für die Einheit Bruckhausen, nach Beendigung der Maßnahmen, um 21:15 Uhr.

Direkt im Anschluss, um 21:22 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen erneut unter dem selben Einsatzstichwort zum "Voerder Weg" Ecke "Saatweg" alarmiert. Dort war ein Baum auf eine Telefonleitung gestürzt und versperrte die Straße. Dieser wurde durch die Feuerwehrleute beseitigt. Der Einsatz endete für die alarmierte Einheit um 21:50 Uhr.

