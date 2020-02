FW Hünxe: Verkehrsunfall am Morgen

Feuerwehr Hünxe

Heute Morgen, am 7. Februar 2020 um 08:42 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen, zusammen mit der Feuerwehr Dinslaken und dem Rettungsdienst, unter dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" in den Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert. An der Ecke Baumschulenweg/Sternweg war ein Roller verunglückt. Der Fahrer des Rollers wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während Kräfte der Feuerwehr Dinslaken an der Einsatzstelle verblieben, konnten die Kräfte der Feuerwehr Hünxe umgehend wieder einrücken. Der Einsatz endete für die Feuerwehr Hünxe um 09:10 Uhr.

