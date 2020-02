Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Am heutigen Morgen, am 5. Januar 2020 um 09:15 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck unter dem Einsatzstichwort "Kaminbrand" in den Ortsteil Weselerwald (Gemeinde Schermbeck) in die Straße "An der Windmühle" alarmiert. Während der Erkundung wurde eine leichte Verrauchung im Wohnbereich eines Hauses festgestellt. Der Wohnbereich wurde durch die Kräfte der Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter quergelüftet. Sowohl der Ofen als auch der Kamin wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Während die Einheit Drevenack danach wieder zu ihrem Standort einrückte, verblieben die Kräfte der Feuerwehr Schermbeck an der Einsatzstelle bis der angeforderte Bezirksschornsteinfeger an der Einsatzstelle eintraf. Für die Einheit Drevenack endete der Einsatz um circa 10:30 Uhr.

