Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Gestern, am 24. Januar 2020 um 16:03 Uhr, wurde die Einheit Drevenack mit dem Einsatzstichwort "Hindernis" in den selbigen Ortsteil alarmiert. Ein Baum war umgestürzt und lag quer über die Straße. Nachdem die Straße durch die Feuerwehr gegen den fließenden Verkehr gesichert worden ist, wurde der Baum mittels Kettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt, so dass die Straße wieder passierbar war. Die alarmierte Einheit Drevenack konnte nach Beendigung der Maßnahmen um 16:35 Uhr wieder zu ihrem Standort einrücken.

