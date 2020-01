Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am gestrigen Morgen, 24. Januar 2020 um 04:35 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den selbigen Ortsteil alarmiert. Ein Bewohner eines Hauses hatte Hilferufe aus einer Wohnung gehört und die Feuerwehr alarmiert. Durch einen Zweitschlüssel konnte die Feuerwehr die verschlossene Wohnungstür gewaltlos öffnen und die Einsatzstelle an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe, nach Beendigung der Maßnahmen, um 05:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 015115660516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell