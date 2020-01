Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz am frühen Morgen

Am frühen Morgen des 19. Januar 2020, um 04:56 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel", zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck, zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Weselerwald der Gemeinde Schermbeck alarmiert. Ein PKW hatte sich überschlagen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst betreut. Durch die Feuerwehr wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen, so dass der Einsatz für die alarmierten Kräfte um 05:35 Uhr endete.

