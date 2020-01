Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Nachmeldung Einsatz vom 09.01.20 Gasgeruch am Schwarzen Weg

Hünxe - Bruckhausen (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen wurden am 09.01.2020 um 14.58 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Gasgeruch/Gasaustritt" an den Schwarzen Weg in den Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Der vor Ort anwesende Rettungsdienst hatte die Feuerwehr nachalarmiert. Es bestand der Verdacht, dass sich Kohlenstoffmonoxid in einem Raum befinden sollte. Die Feuerwehr kontrolliert diesen Raum unter schwerem Atemschutz, jedoch konnte kein Kohlenstoffmonoxid festgestellt werden. Durch den Rettungsdienst wurde eine Person ins Krankenhaus befördert. Der Einsatz für die beiden Feuerwehreinheiten endete um ca. 15.30 Uhr.

