Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in Wohnung

Bild-Infos

Download

Hünxe - Bruckhausen (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 04.01.2020 um 21.10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" an den Danziger Platz alarmiert. Die Wohnung wurde beim Eintreffen der Einsatzkräfte vom Bewohner selbstständig geöffnet, daher bestand kein Handlungsbedarf mehr für die Feuerwehr. Die weitere Versorgung der vorgefundenen Person wurde durch den mitalarmierten Rettungsdienst durchgeführt. Der Einsatz für die Feuerwehr endete um ca. 21.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell