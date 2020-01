Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserschaden an Silvester

Hünxe - Drevenack (ots)

In der Silvesternacht um 2:05 Uhr wurde die Einheit Drevenack zu einem gemeldeten Wasserschaden in die Straße "Lüttenkamp" gerufen. Als die Einsatzkräfte ausrücken wollten, teilte die Kreisleitstelle Wesel mit, dass der Anrufer sich erneut gemeldet habe und der Einsatz der Feuerwehr nicht mehr erforderlich sei. So konnten alle Einsatzkräfte bereits nach wenigen Minuten wieder nach Hause zurückkehren. Dies war für die Einheiten der Feuerwehr Hünxe der einzige Einsatz in der Silvesternacht.

