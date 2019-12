Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz am 05.12.19 ausgelöster Heimrauchmelder

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen wurden am 05.12.2019 um 17.10 Uhr aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in den Ortsteil Bruckhausen an die Straße "Am Brücksken" alarmiert. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr kontrolliert, dabei konnten keine Gefahren festgestellt werden. Die angetroffene Person war wohlauf und der ausgelöste Heimrauchmelder wurde stromlos geschaltet. Der Einsatz für die Feuerwehr endete um ca. 17.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell