FW Hünxe: Gasgeruch im Gebäude

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen, wie auch die Einheit Hünxe wurden am 16.11.2019 um 17.05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Gasgeruch" an die Straße "Am krummen Acker" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Zur Erkundung ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Gasmessgerät vor. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keine Feststellung machen. Die Einheit Hünxe rückte daraufhin ab, während die Einheit Bruckhausen bis zum Eintreffen des Energieversorger an der Einsatzstelle verblieb und diese übergab. Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 18.00 Uhr.

