Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Zimmerbrand läßt Feuerwehr ausrücken

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am Montag, dem 14. Oktober, rückte die Feuerwehr Hünxe, um 8:45 Uhr zu einem angeblichen Zimmerbrand in den Ortsteil Hünxe zur Straße In den Elsen aus. Eine interne Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Der entsprechende Bereich im Objekt wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Zum Glück konnte aber kein Brandereignis festgestellt werden. Bis auf die Erkundung waren weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr nicht erforderlich. Für die eingesetzten Einsatzkräfte der Einheiten Hünxe und Drevenack endete der Einsatz um 9:15 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell