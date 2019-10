Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Müllhaufen brennt in Entsorgungsunternehmen

Hünxe (ots)

In einem Entsorgungsbetrieb an der Lise-Meitner-Straße im Industriegebiet in Hünxe-Bucholtwelmen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein ca. 400m3 großer Müllhaufen aus ungeklärter Ursache gebrannt. Die Alarmierung für die Feuerwehr erfolgte gegen 02.00 Uhr. Unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer mittels Strahlrohren von den Einsatzkräften abgelöscht. Um die Brandbekämpfung effektiver umsetzen zu können, wurde der brennende Müllhaufen mit einem Radlader auseinander gezogen und Schaum als Netzmittel eingesetzt. Gegen 5.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die eingesetzten Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen konnten zu ihren Standorten einrücken.

