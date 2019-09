Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in Wohnung

Hünxe-Bruckhausen (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 20.09.2019 um 08.18 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" an den Schillerweg in den Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Die Person wurde unversehrt angetroffen, ohne dass die Feuerwehr Maßnahmen einleiten musste. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um ca. 08.36 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell