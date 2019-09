Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserschaden durch Rohrbruch

Hünxe - Bruckhausen (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 14.09.2019 um 22.29 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" an den Eichenweg in den Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Durch einen Rohrbruch in einem Vorgarten lief Wasser durch einen Lichtschacht in den Keller eines Wohnhauses. Nachdem der Wasserversorger das Wasser abgestellt hatte, wurde durch die Einsatzkräfte das Wasser im Keller abgepumpt. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 23.15 Uhr.

