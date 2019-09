Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unklare Rauchentwicklung

Die Einheiten Bucholtwelmen und Bruckhausen mussten am 12.09.2019 um 18.43 Uhr an die Weseler Straße in den Ortsteil Bucholtwelmen ausrücken. Dort hatten aufmerksame Bürger eine unklare Rauchentwicklung gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle konnte die unklare Rauchentwicklung als Nutzfeuer identifiziert werden. Nach Aufforderung der Feuerwehr löschte der Eigentümer das Feuer ab. Der Einsatz der Feuerwehr endete um 19.15 Uhr.

