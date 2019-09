Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel

Hünxe (ots)

In der Nacht des 08. September 2019 um 23:20 Uhr wurde die Einheit Hünxe, zur Raststätte Hünxe Ost an der BAB 3 unter dem Stichwort "auslaufende Betriebsmittel" alarmiert. Ein LKW hatte in dem Raststättenbereich Motoröl verloren. Die Autobahnpolizei war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor Ort und hatte Erstmaßnahmen ergriffen. Anschließend wurden weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr ergriffen, damit sich die Betriebsmittel nicht weiter verteilen konnten. Der Einsatz endete für die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Hünxe um 00:25 Uhr.

