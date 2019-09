FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel

Feuerwehr Hünxe

Am Nachmittag des 02. September 2019 um 16:26 Uhr wurde die Einheit Drevenack und im weiteren Einsatzverlauf die Einheit Hünxe, zur Kreuzung B58 / L1 in Drevenack unter dem Stichwort "auslaufende Betriebsmittel" alarmiert. Ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät hatte in diesem Bereich große Mengen Betriebsstoffe verloren. In Absprache mit der Polizei und dem Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe wurde der Kreuzungsbereich für die Dauer des Einsatzes und der Reinigung gesperrt. Anschließend wurden erste Maßnahmen durch die Feuerwehr ergriffen, damit sich die Betriebsstoffe nicht weiter verteilen konnten. Da der betroffene Bereich stark und großflächig verschmutzt war, wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Straße bestellt. Der Einsatz endete für die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Hünxe um 18:45 Uhr.

