Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Warnmelder lässt Bewohner aufhorchen

Hünxe (ots)

Gestern Nachmittag, am 13. August 2019 um 16:24 Uhr, wurden die Einheiten Drevenack und Hünxe in den Ortsteil Drevenack alarmiert. In einem Wohnhaus hatte ein CO Warnmelder ausgelöst. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr führten mehrfach Messungen im Wohnhaus mit einem Gasmessgerät unter Atemschutz durch. Es konnte keine Gaskonzentration festgestellt werden. Die Kräfte der Feuerwehr Hünxe konnten um 17:15 Uhr zu ihren Standorten, nach Beendigung der Maßnahmen, einrücken.

