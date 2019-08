Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute Abend, am 31.07.2019 um 18:15 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Stichwort "Person in verschlossener Wohnung" zu der Straße In den Elsen im Ortsteil Hünxe alarmiert. Über eine offenstehende Balkontür verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zu der Wohnung. In der Wohnung befand sich eine Person, die gestürzt war und Hilfe benötigte. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der Person. Anschließend konnte die Einheit Hünxe um 18:50 Uhr wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell