Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandgeruch an Strohpresse

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am 24.07.19 um 20.50 Uhr wurde die Feuerwehr Hünxe alarmiert, da der Fahrer einer Strohpresse Brandgeruch an seiner Maschine wahrgenommen hatte. Die Strohpresse wurde vom Besitzer entleert und sauber gemacht. Durch eine anschließende intensive Erkundung, auch mittels Wärmebildkamera, konnte die Ursache für den Brandgeruch ermittelt werden. Weitere Maßnahmen durch die alarmierte Einheit Drevenack waren nicht erforderlich, so dass gegen 22.00 Uhr der Einsatz für die Feuerwehr beendet war.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell