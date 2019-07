Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehr rückt wegen ausgelöster Brandmeldeanlage aus

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am heutigen Morgen um 07.43 Uhr musste die Feuerwehr Hünxe in das Industriegebiet im Ortsteil Bucholtwelmen ausrücken. In einem dortigen Entsorgungsbetrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Bereits nach 15 Minuten war der Einsatz der Feuer beendet und die alarmierten Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen rückten zu ihren Standorten ein.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: stephan.hinz-sobottka@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell