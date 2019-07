Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuer in Industrie- und Gewerbepark

Gestern Mittag, am 02.07.2019 um 11:57 Uhr, wurden die Einheiten Bucholtwelmen, Hünxe und Bruckhausen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Industrie- und Gewerbepark Hünxe in den Ortsteil Bucholtwelmen gerufen. Da ein Feuer durch einen Anruf aus dem Betrieb vor dem Eintreffen der ersten Kräfte bestätigt wurde, wurde die Einheit Drevenack durch die Kreisleitstelle nach alarmiert. In dem Betrieb war es bei Arbeiten in einem Behälter zu einer Brandentwicklung gekommen. Das Feuer konnte umgehend durch die Feuerwehr durch den Einsatz eines Kleinlöschgerätes gelöscht werden. Anschließend wurde die stark verrauchte Halle mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Der Einsatz für die Feuerwehr war um 12:40 Uhr beendet und alle Einheiten konnten zu ihren Standorten einrücken.

