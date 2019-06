Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuer fordert Feuerwehr

Hünxe (ots)

Gestern, am 29.06.2019 um 11:57 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen mit dem Stichwort "Gras/Stroh/Gestrüpp brennt" an den Tenderingsweg in den Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Vor Ort brannte es auf einer Fläche von 60m². Die eintreffenden Feuerwehrleute löschten den Brand mittels Schnellangriff ab. Nach Beendigung der Maßnahmen konnten die eingesetzten Kräfte, gegen 13:00 Uhr, wieder einrücken.

