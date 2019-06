Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Hünxe-Bruckhausen (ots)

Die Einheit Bruckhausen der Feuerwehr Hünxe wurde am 20.06.2019 um 20.13 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe für den Rettungsdienst" an den Albertus-Magnus-Weg in den Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Die Feuerwehr half dabei, den Patienten per Tragetuch aus dem 2. OG in den RTW zu transportieren. Der Einsatz für die Feuerwehr endete um ca. 20.55 Uhr.

