Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: PKW Brand Kreuzung Sternweg/Dinslakener Straße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 27.05.2019 um 22.01 Uhr an die Kreuzung Sternweg/Dinslakener Straße mit dem Stichwort PKW Brand alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle brannte ein PKW im Bereich der Böschung aus dem Motorraum. Die Brandbekämpfung wurde unter Atemschutz und einer Schnellangriffseinrichtung des Einsatzfahrzeugs durchgeführt. Im Laufe des Einsatzes wurde der PKW mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und weiter gekühlt, des weiteren wurde auch die Batterie abgeklemmt. Bis zum Eintreffen des Abschleppwagens an der Einsatzstelle, stellten die Kräfte den Brandschutz sicher. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Feuerwehr konnte gegen 23.45 Uhr ins Gerätehaus einrücken.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: stephan.hinz-sobottka@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell