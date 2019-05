Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unterstützung der Feuerwehr Schermbeck bei Person in Aufzug

Heute gegen 15.20 Uhr rückte die Einheit Drevenack zum Lühlerheim in Schermbeck aus. Gemäß einer öffentlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Schermbeck und Hünxe, unterstützt die Einheit Drevenack die Feuerwehr Schermbeck im Grenzbereich der beiden Gemeinden. Im heutigen Einsatz war eine Person in einem Aufzug eingeschlossen. Die Person konnte aus dem Aufzug befreit werden und nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wohlbehalten in ihre Wohnung zurückkehren. Nach ca. einer Stunde konnte die Unterstützung durch die Einheit Drevenack beendet werden, so dass sie zu ihrem Standort einrücken konnte.

