Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Nachtrag von 2 weiteren Einsätzen an den Ostertagen

Hünxe-Bruckhausen (ots)

Am Ostersonntag musste die Einheit Bruckhausen um 13.58 Uhr zu einer hilflosen Person in einer Wohnung an den Ferdinand-Freiligrath-Weg ausrücken. Die Person war gestürzt und benötigte Hilfe. Die eintreffenden Feuerwehrmänner öffneten die Tür und der mitalamierte Rettungsdienst versorgte die Person. Dieser Einsatz war für die Feuerwehr um ca. 14.30 Uhr beendet.

Einen weiteren Einsatz musste die Einheit Bruckhausen am 22.04.2019 um ca. 02.00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand" am Albertus-Magnus-Weg abarbeiten. Einer vorbeilaufenden Person war ein schwelender Komposthaufen aufgefallen. Die von der Person durchgeführten Löschmaßnahmen zeigten keinen Erfolg. Glücklicherweise unterstützte die Feuerwehr gerade bei einem benachbarten Osterfeuer und konnte so unkompliziert zu Hilfe eilen. Die eintreffenden Kräfte löschten das Material ab und bewässerten die Umgebung. Dieser Einsatz war schnell abgearbeitet und so konnte die Feuerwehr um 02.20 Uhr wieder zu ihrem Standort einrücken.

