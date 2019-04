Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Heckenbrand am Ostermontag

Hünxe-Drevenack (ots)

Am heutigen Ostermontag, 22.04.19, musste die Einheit Drevenack um 13:39 Uhr zur Straße "Landwehr" ausrücken. Aus unbekannter Ursache war dort eine "knochentrockene" Hecke in einem Vorgarten auf einer Länge von etwa 3m in Brand geraten. Der Eigentümer handelte genau richtig. Er rief die Feuerwehr und unternahm dann, mit Unterstützung der Familie, Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch. Die eintreffende Feuerwehr brauchte nur noch wenige Nachlöscharbeiten durchführen. Aufgrund dessen konnte der Einsatz daher bereits gegen 14:05 Uhr wieder beendet werden und die alarmierten Einheiten Drevenack und Hünxe konnten zu ihren Standorten einrücken.

