FW Hünxe: Unterstützung bei BMA Alarm

Am Mittwoch den 13.03.2019 um 15:09 Uhr wurde die Einheit Drevenack zur Unterstützung ins Schermbecker Gemeindegebiet alarmiert. In einem Hotel hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, so dass die Einheit Drevenack nach ca. 30 Minuten wieder einrücken konnte.

