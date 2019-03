Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Erneuter Einsatz aufgrund eines Sturmschadens

Hünxe-Drevenack (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 08.03.2019 um 5:27 Uhr zu einem Sturmschaden am Schulweg Ecke Postweg alarmiert. Vor Ort waren große Teile eines Baumes in 4m Höhe abgeknickt und hingen an einer Telefonleitung fest. Zur Unterstützung wurde der Teleskopmast der Feuerwehr Wesel nachalarmiert. Die abgeknickten Äste konnten dann so mithilfe einer Kettensäge durch die Feuerwehrmänner beseitigt werden . Für die Maßnahme wurde der Postweg für eine halbe Stunde durch die Polizei gesperrt. Die Einheit Drevenack rückte um 07:10 Uhr wieder zu ihrem Standort ein.

Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

