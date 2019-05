FW Marienheide: Kleinerer Waldbrand in Marienheide

Freiwillige Feuerwehr Marienheide

Kleinerer Waldbrand in Marienheide

Marienheide

Heute Mittag gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr Marienheide zu einem kleinen Waldbrand in der Straße "Im Kreuzfeld" alarmiert. In dem an die Straße grenzenden Waldgebiet war auf einer gerodeten Freifläche ein Baumstumpf in Brand geraten. Die etwa 2x2 Meter große Brandstelle wurde durch die Einsatzkräfte abgelöscht und auf Glutnester kontrolliert. Der Einsatz konnte für die 15 Kameraden nach etwa 30 Minuten erfolgreich beendet werden.

Obwohl der Waldbrandgefahrenindex (WBI) durch den Regen der letzten Tage für den Oberbergischen Kreis wieder auf Stufe 1 von 5 gesunken ist möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen keine Zigarettenippen unbeachtet wegzuwerfen sowie offene Feuer in Waldnähe zu unterlassen.

