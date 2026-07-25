Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Traktor brennt bei Buchholz Wallau

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Buchholz (ots)

Samstagmorgen brannte ein Traktor auf einer Wiese bei Buchholz-Wallau. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 9:50 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein, dass ein Traktor auf einer Wiese bei Wallau brennt. Es folgten weitere Anrufe, da von der ferne bereits eine dunkle Rauchwolke sichtbar war. Die ersten Einsatzkräfte bestätigten kurz darauf den Brand eines Traktors. Über einen schmalen Weg konnte die Feuerwehr bis an das Feld heranfahren und begann sofort mit der Brandbekämpfung. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell ablöschen, sodass die Ausbreitung auf das Feld verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera kontrolliert und heiße Stellen nochmals nachgelöscht.

Aufgrund der Meldung, dass es auf einem Feld brennt, waren weitere Einsatzfahrzeuge in Bereitstellung. Diese mussten aber nicht tätig werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die Einheiten Buchholz und Krautscheid beendet werden.

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