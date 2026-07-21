Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Neues Mannschaftstransportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr

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VG Asbach (ots)

Die Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach kann sich über ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) freuen. Das Fahrzeug war bislang als Dienstfahrzeug der Verbandsgemeindeverwaltung im Einsatz und konnte nun offiziell an die Jugendfeuerwehr übergeben werden.

Bevor das Fahrzeug in den Dienst der Jugendfeuerwehr gestellt wurde, erhielt es die einheitliche Beklebung und Kennzeichnung der Feuerwehr. Dadurch ist es im Ausbildungsbetrieb eindeutig als Feuerwehrfahrzeug erkennbar. Das neue Mannschaftstransportfahrzeug wird künftig vor allem für Fahrten zu Übungsdiensten, Lehrgängen, Wettbewerben, Zeltlagern sowie zu gemeinsamen Veranstaltungen und Ausflügen genutzt. Es verbessert damit die Mobilität der Jugendfeuerwehr und schafft optimale Voraussetzungen für die Jugendarbeit.

Die Jugendfeuerwehr ist die Nachwuchsorganisation der Freiwilligen Feuerwehr und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, die Interesse an Feuerwehrtechnik, Teamarbeit und ehrenamtlichem Engagement haben. In den regelmäßigen Übungsdiensten lernen die Jugendlichen altersgerecht den Umgang mit feuerwehrtechnischen Geräten, den Aufbau eines Löschangriffs, Grundlagen der Brandbekämpfung sowie der technischen Hilfeleistung kennen. Ebenso werden Themen wie Erste Hilfe, Unfallverhütung, Funk und Umweltschutz vermittelt. Dabei stehen nicht nur feuerwehrfachliche Inhalte im Mittelpunkt, sondern vor allem das gemeinsame Lernen, gegenseitiges Vertrauen und das Arbeiten im Team.

Neben der Ausbildung kommt der Freizeitgedanke nicht zu kurz. Gemeinsame Ausflüge, Zeltlager, Wettkämpfe und zahlreiche weitere Aktivitäten fördern den Zusammenhalt und machen die Jugendfeuerwehr zu einer attraktiven Freizeitbeschäftigung. Gleichzeitig werden wichtige Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft und soziales Engagement vermittelt.

In der Verbandsgemeinde Asbach engagieren sich derzeit rund 35 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. Die Jugendlichen stammen aus allen vier Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde. Der regelmäßige Treffpunkt befindet sich am Feuerwehrstandort in Buchholz. Darüber hinaus werden im Rahmen der Ausbildung aber alle Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde regelmäßig besucht, um die verschiedenen Standorte und Fahrzeuge kennenzulernen. Organisiert und begleitet wird die Jugendarbeit von zwei Jugendwarten sowie einem engagierten Team aus Betreuerinnen und Betreuern, die ihre Zeit ehrenamtlich für die Ausbildung und Betreuung des Feuerwehrnachwuchses einsetzen.

Bürgermeister Michael Christ betonte bei der Fahrzeugübergabe die große Bedeutung der Jugendfeuerwehr für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren: "In der Jugendfeuerwehr entwickelt sich der Nachwuchs für unsere Einsatzabteilungen. Hier werden nicht nur feuerwehrtechnische Kenntnisse vermittelt, sondern auch Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Dieses Engagement verdient unsere volle Unterstützung."

Mit dem neuen Mannschaftstransportfahrzeug werden die Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Asbach weiter verbessert. Gleichzeitig ist die Fahrzeugübergabe ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für das Engagement der jungen Feuerwehrangehörigen sowie der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, die sich mit großem Einsatz für die Nachwuchsarbeit engagieren.

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