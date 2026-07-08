Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Brand in leerstehendem Gewerbeobjekt schnell gelöscht

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Asbach (ots)

Mittwochabend wurde ein Brand in einem leerstehenden Gewerbeobjekt in der Ortsmitte von Asbach gemeldet. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Vorbildlich reagierten am Mittwochabend Anwohner in Asbach, als sie gegen 21:10 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gewerbeobjekt bemerkten und umgehend den Notruf 112 wählten. Wenig später ging ein weiterer Notruf bei der Leitstelle ein, in dem zusätzlich Feuerschein in dem Objekt gemeldet wurde. Durch das schnelle und richtige Handeln der Anwohner konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig alarmiert werden.

Die Feuerwehr Asbach rückte daraufhin zur Einsatzstelle aus und die ersten eintreffenden Kräfte bestätigten die Rauchentwicklung sowie den Feuerschein. Direkt wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude geschickt. Im Inneren brannte Unrat, der durch den Atemschutztrupp zügig abgelöscht werden konnte. Im Anschluss mussten noch Teile der Decke geöffnet werden, um den Bereich auf versteckte Glutnester zu kontrollieren.

Da sich der Brandrauch im Gebäude ausgebreitet hatte, waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich. Hierfür setzte die Feuerwehr zwei Überdrucklüfter ein, um das Gebäude rauchfrei zu machen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte knapp 1,5 Stunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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