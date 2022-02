Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: 4 Einsätze in Kürze: 2 Brände und 2 umgestürzte Bäume

VG Asbach (ots)

An Weiberfastnacht war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach in kurzer Zeitfolge an 4 Einsatzstellen gefordert. In Löhe brannte eine Garage aus, in Asbach brannte ein Pflanzkübel und in Stockhausen und Rott mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Gegen 17.10 Uhr erfolgte die erste Alarmierung für die Feuerwehr. Im Windhagener Ortsteil Stockhausen war ein Baum in eine Stromleitung gestürzt. Der Baum konnte durch die Feuerwehr Windhagen gesichert und schnell beseitigt werden. Zehn Minuten später wurde ein umgestürzter Baum auf der L251 bei Rott gemeldet. Da in der ersten Meldung unklar war, wo genau sich die Einsatzstelle befindet, wurden die Feuerwehr Neustadt und die Feuerwehr St. Katharinen alarmiert. Gemeinsam konnte der umgestürzte Baum beseitigt und die Straße geräumt werden.

Gegen 18 Uhr wurden die Feuerwehren Asbach und Buchholz zu einem Garagenbrand in Asbach-Löhe alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen. Beim Eintreffen stand die Garage voll im Brand. Sofort wurden mit drei Strahlrohren das Feuer bekämpft und ein übergreifen auf das Wohnhaus verhindert. Der Eigentümer musste vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Nach 2 Stunden waren alle Glutnester abgelöscht und der Einsatz konnte beendet werden.

Die vierte Alarmierung erfolgte gegen 21.50 Uhr. In Asbach wurde ein brennender Pflanzkübel gemeldet. Durch die Feuerwehr Asbach konnte der Brand schnell abgelöscht werden.

