Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: 13 Einsätze für die Feuerwehren: Unwettereinsätze, Kaminbrand und brennender Container

VG Asbach (ots)

Das Sturmtief Zeynep sorgte auch in der Verbandsgemeinde Asbach zu zahlreichen Einsätzen am Freitag und Samstag. 10 umgestürzte Bäume, eine umgeknickte Straßenlaterne, ein Kaminbrand und ein brennender Container sind die Einsatzbilanz vom Wochenende.

Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr erfolgte die erste Alarmierung für die Einheit Fernthal. In Hombach drohten Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab und entfernte die Bäume. Gegen 18:20 Uhr wurde die Einheit Strauscheid zu einem umgestürzten Baum am Ortsausgang gerufen. Fast zeitgleich erfolgte die Alarmierung der Einheit Windhagen zu einem umgestürzten Baum in Köhlershohn. Ein weiterer umgestürzter Baum wurde in Oberhoppen gemeldet. Hier konnte allerdings keine Einsatzstelle ausfindig gemacht werden. Um 18:35 Uhr wurde eine umgeknickte Straßenlaterne in Jungeroth gemeldet. Die Einheit Krautscheid sicherte die Einsatzstelle ab und beseitigte in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger die Laterne. Kurz vor Acht wurde auf der L272 bei Stockhausen ein umgestürzter Baum gemeldet. Dieser wurde durch die Einheit Windhagen beseitigt. Ein zweiter gemeldeter Baum auf der L272 konnte durch die Feuerwehr nicht ausfindig gemacht werden.

Nach kurzer Ruhe erfolgte gegen 22:20 Uhr eine Alarmierung der Einheit Asbach zu einem Kaminbrand. Gemeinsam mit einem Schornsteinfeger wurde die Einsatzstelle abgearbeitet. Um 23:35 wurde bei Köttingen ein weiterer umgestürzter Baum gemeldet. Dieser wurde durch die Einheit Asbach beseitigt. In der Nacht zu Samstag, gegen 4:45 Uhr wurde ein umgestürzter Baum zwischen Neustadt und Reeg gemeldet. Durch die Einheit Neustadt wurde der Baum beseitigt und die Fahrbahn gereinigt.

Samstagvormittag erfolgte für die Einheit Windhagen eine Alarmierung zu umgestürzten Bäumen im Ortskern. Zwei Tannen wurden beseitigt und die Fahrbahn wieder freigemacht. Die zweite Alarmierung für die Einheit Windhagen erfolgte dann um 14 Uhr. Im Gewerbegebiet brannte ein Abfallcontainer. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Die letzte Alarmierung ging gegen 16:30 Uhr ein. Die Einheit Fernthal wurde nach Hombach gerufen. Hier drohte ein Baum auf ein Gebäude zu stürzen.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell