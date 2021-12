Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Einsätze an Weihnachten: Fahrzeugbrand und Personensuche

Bild-Infos

Download

Neustadt (ots)

In der Nacht auf den ersten Weihnachtstag wurde die Feuerwehr Neustadt gegen 2:35 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die Autobahn A3 gerufen. Im Steigungsstück in Fahrtrichtung Köln brannte ein Kleintransporter in voller Ausdehnung. Der Fahrer hatte sich bereits in Sicherheit gebracht und blieb unverletzt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell mit Schaum ablöschen. Parallel wurde die Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Der beschädigte Kraftstofftank des Transporters wurde entleert und auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Nach einer kurzen Nacht folgte die nächste Alarmierung gegen 8:20 Uhr. Zur Unterstützung der Polizei wurde die Feuerwehr zu einer Personensuche gerufen. Eine Person wurde in Neustadt vermisst. Neben den Einheiten Neustadt und Etscheid sowie dem Einsatzleitwagen aus Buchholz waren auch Rettungshundestaffeln und Facheinheiten zur Personensuche alarmiert. Durch die Feuerwehr konnte die Person zügig gefunden werden und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Nach etwa 2 Stunden war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell