FW Asbach: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der A3

Windhagen (ots)

Mittwochnacht ist auf der A3 ein LKW auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des LKW eingeklemmt und musste schwerverletzt durch die Feuerwehr befreit werden.

Gegen 3:30 Uhr wurden die Feuerwehr Neustadt sowie Rettungsdienst und Polizei auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Auf Höhe der Gemeinde Windhagen war ein LKW auf einen Sattelzug aufgefahren, der LKW wurde rund 100 Meter mitgezogen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen. Die Fahrerkabine des LKW war stark deformiert und der Fahrer schwer eingeklemmt. Sofort wurde ein erster Zugang geschaffen, um den Fahrer zu versorgen. Bei den weiteren Rettungsarbeiten mussten die beiden LKW auseinander gezogen werden. Erst dann konnte der Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der schwerverletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst weiter versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde parallel der Brandschutz sichergestellt sowie die Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Am Unfallfahrzeug wurde Diesel abgepumpt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Gegen 6:30 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

