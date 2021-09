Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Personensuche in Etscheid

8 Suchhunde im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Etscheid (ots)

Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr forderte die Polizei die Feuerwehr zu einer Personensuche an. Seit der Nacht wurde ein Mann vermisst, der aus einer Klinik abgängig war. Gegen 18 Uhr konnte der Mann in einem Waldstück bei Etscheid gefunden werden. Er wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen und in die Klinik zurück gebracht.

Die Suche wurde im Bereich um Etscheid gestartet, da Passanten den Mann dort an verschiedenen Stellen gesehen hatten. Zunächst wurde daher die Feuerwehr Etscheid und der Einsatzleitwagen aus Buchholz alarmiert. Kurz darauf wurde die Feuerwehr Neustadt zur Unterstützung gerufen. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Einheiten mit Such- und Rettungshunden sowie die Drohnenstaffel der Feuerwehr Selters alarmiert.

Insgesamt waren unter der Leitung von Wehrleiter Arnold Schücke rund 30 Einsatzkräfte, acht Suchhunde und zwei Drohnen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell