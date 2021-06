Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Wohnungsbrand in Asbach

Asbach (ots)

Montagmittag gegen 12:20 Uhr wurde die Feuerwehr Asbach mit der Meldung "Rauchentwicklung aus Gebäude" alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte stellten einen Brand im Bereich der Küche und eine starke Rauchentwicklung fest. Der Bewohner hatte nach eigenen Löschversuchen das Gebäude bereits verlassen. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde er vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus transportiert. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude, um den Brand zu löschen. Während das Feuer schnell abgelöscht werden konnte, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aufwendiger. Eine Zwischendecke musste entfernt werden, um alle Glutnester abzulöschen. Mit einer Wärmebildkamera wurden die Bereiche anschließend kontrolliert und das Gebäude mit einem Überdrucklüfter entraucht. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Bereits am Morgen wurde die Einheit Neustadt auf die Autobahn A3 gerufen. An der Anschlussstelle Neustadt in Fahrtrichtung Köln wurde ein brennender LKW gemeldet. Es handelte sich jedoch um einen technischen Defekt, sodass kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich war.

Feuerwehr VG Asbach