Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Zimmerbrand in Asbach schnell gelöscht

Asbach (ots)

Samstagabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in den Asbacher Ortsteil Hinterplag alarmiert. Die Bewohner hatten den Brand selbst festgestellt und sofort den Notruf gewählt. Gleichzeitig haben sie das Gebäude sofort verlassen und blieben unverletzt. Ein Trupp der Feuerwehr Asbach ging mit Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vor. In einem Zimmer wurde ein Schwellbrand entdeckt und abgelöscht. Durch den Einsatz eines Überdrucklüfters blieben die übrigen Räume rauchfrei. Die betroffenen Möbelstücke wurden aus dem Gebäude gebracht und draußen weiter abgelöscht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Asbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

